Bergkoningin Justine Ghekiere is terug in België: "Het moet nog altijd binnendringen"

Het was met kleine oogjes, maar met een grote glimlach dat Justine Ghekiere op de luchthaven aankwam. "Ik heb weinig geslapen vannacht. We zijn in het hotel op de Alpe d'Huez gebleven en er was een club open. Het was een goed feestje", lachte de bergkoningingin van de Tour de France Femmes.



"Ik ben nog niet bekomen. Het moet allemaal nog binnendringen, maar ik besef wel meer en meer wat ik gedaan heb. Het is onbeschrijfelijk. Ik had echt niet durven dromen van die bergtrui tussen alle wereldtoppers aan de start."



Met de bergtrui in de Tour volgt ze Lucien Van Impe op. Ghekiere schreef dus geschiedenis en dat bleef niet onopgemerkt. "Mijn gsm is ontploft. Ik geraak niet door alle berichten. Ik probeer ze wel allemaal te beantwoorden, maar dat zal niet lukken."



"Het is wel supermooi dat heel België dat gezien heeft en trots is. Dat ze dat nog extra sturen, is wel tof. Ik won de bergtrui in de Giro, maar het verschil in aandacht met de Tour is groot."