Kristian Blummenfelt spoelt olympische teleurstelling door met goud op EK Ironman in razendsnelle tijd

Kristian Blummenfelt (30) heeft op het EK Ironman in Frankfurt nog eens uitgepakt met een straf nummer. Het Noorse triatlonfenomeen, dat twee weken geleden nog teleurstelde op de Olympische Spelen in Parijs, snelde naar goud in een razendsnelle 7u27’21". Zelfs een toiletbezoek tijdens de afsluitende marathon kon hem niet deren.

Met een twaalfde plaats bleef titelverdediger Kristian Blummenfelt twee weken geleden onder de verwachtingen op de olympische triatlon in Parijs. Het goud ging toen naar de Brit Alex Yee.

Maar de Noor bleef niet bij de pakken zitten en verlegde snel weer de focus naar de lange afstand. Op het EK Ironman in het Duitse Frankfurt volgde zondag al eerherstel.

Blummenfelt blies de tegenstand weg en snelde in een razendsnelle 7u27’21" naar goud, amper zes minuten boven zijn eigen wereldrecordtijd.

De Noor had aan de aankomst net geen vijf minuten voorsprong op de Brit Kieran Lindars. Blummenfelt had in de afsluitende marathon zelfs genoeg tijd om nog een toiletbezoek in te lassen.

Tim Van Hemel werd de beste Belg op een knappe 15e plaats in 7u47’50". Die tijd was wel niet voldoende om zich te plaatsen voor het WK in Hawaï.