Demi Vollering strijdvaardig: "Stuitje is flink beurs, maar erop gebrand om geel terug te pakken"

vr 16 augustus 2024 06:52

Een zware val in het slot van de 5e etappe was een flinke streep door de rekening van Demi Vollering in de Tour de France Femmes. De Nederlandse kopvrouw van SD Worx-Protime verloor haar gele trui en bijna 2 minuten. Het zag er even niet goed uit. Na de koers gaf ze geen reactie, maar later op de avond klonk de titelverdedigster alweer strijdvaardig bij onze NOS-collega's.

Ze moest even bekomen van de massale val in een linke bocht in de slotkilometers. Dus kreeg de journalist van de NOS Demi Vollering pas te pakken bij het ploeghotel.



"Gelukkig heb ik geen botbreuken", opende Vollering met het belangrijkste nieuws. "Mijn stuitje is flink beurs. We zien wel in hoeverre dat impact heeft op het fietsen."



De topfavoriete op eindwinst doet haar verhaal van de val: "We kwamen van die rotonde af, gingen links en tussen de bomen. Ik denk dat een aantal meiden het niet zag aankomen, ik zag meiden voor me vallen."



Ze dacht eerst dat ze nog wel overeind kon blijven. "Maar toen kwam iemand vol aan de zijkant en viel ik alsnog." Die iemand was ploeggenote Lorena Wiebes. "Zij zat in mijn wiel, daar kan zij niets aan doen."

Ik viel zo hard op mijn reet, ik was zo aan het trillen en had pijn. Het duurde even voor ik mijn been weer over mijn fiets kreeg. Demi Vollering