Ruben en Ine schatten schade bij Vollering in na val: "Op dat ene beeld zag het er niet goed uit"

Aardverschuiving in de Tour de France Femmes. Door een val zag topfavoriete Demi Vollering haar voorsprong veranderen in een achterstand van 1 minuut en 19 seconden. Kan de Nederlandse die situatie nog omkeren? En wat is de fysieke en mentale schade? Ine Beyen en Ruben Van Gucht maken de inschatting.

Als ze fysiek oké blijkt, is die achterstand nog perfect in te halen.

Als ze fysiek oké blijkt, is die achterstand nog perfect in te halen.

Beyen vermoedt dat Vollering vooral ook mentaal oplapwerk zal kunnen gebruiken.

"Op deze manier wil je de gele trui niet verliezen. Ze ziet haar grootste concurrent met het geel aan de haal gaan en moet nu een achterstand van 1 minuut en 19 seconden goedmaken. Dat is toch behoorlijk wat. Daarnaast gaat Vollering ongetwijfeld een slechte nacht tegemoet. Ze is geschaafd en zal pijn hebben."

"Bovendien weet je dat er vrijdag een lastige rit wacht. Dat is allemaal niet goed voor de mentale gezondheid. Máár het is ook niet zo dat ze 5 minuten verloren is, hé. Als ze fysiek oké blijkt, is die achterstand nog perfect in te halen."