De Vueltamanager van cabine-assistent Hannes Tahon: "Ik voel me geflikt door de waardebepaler"

Ook tijdens de Ronde van Spanje kunnen Renaat Schotte en José De Cauwer weer rekenen op hun duizendpoot Hannes Tahon. Handel met voorkennis is strafbaar, maar een geïnformeerde wielermanager is er twee waard. Dat weet Tahon als geen ander. De nodige research heeft hem dan ook deze wielermanager opgeleverd voor de Vuelta.

Op heel wat favorietenlijstjes zullen Primoz Roglic en Sepp Kuss bovenaan staan, maar Hannes Tahon heeft de Sloveen en de Amerikaan niét geselecteerd.

"Ik voel me geflikt door de waardebepaler", zegt hij met de nodige zelfspot. "Ik wilde hen graag in mijn team integreren, maar ze zijn te duur."

Tahon kiest voor liefst 4 pionnen van UAE: Adam Yates, Joao Almeida, Brandon McNulty en Isaac Del Toro. "Ze hebben te veel aantrekkelijke renners. Omdat ik niet kon kiezen, neem ik 4 stuks mee."

Zijn geheugen laat hem evenmin in de steek. "In januari heeft Mikel Landa me al gezegd dat hij de Vuelta wilde winnen. Daarom neem ik hem mee."

Sprinters komen weinig aan hun trekken, vrijbuiters des te meer. "Mathias Vacek, Mauro Schmid en Jhonatan Narvaez kunnen samen 5 ritten winnen."

Zijn copain Thomas Huyghe negeerde Kaden Groves en hoopt dat de Australiër er de komende weken niet aan te pas komt. Ook Tahon is in dubio voor de sprinter van Alpecin-Deceuninck.

"Ik denk er nog aan om hem uit mijn team te knikkeren. Er zijn maar 4 sprintkansen en Wout van Aert zal hem wel enkele keren kloppen. Is Groves dan wel zijn prijs waard?"