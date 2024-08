Belgisch Ajax-talent Mika Godts oogst lof tijdens zenuwslopende penaltyreeks: "Hij heeft "big balls""

Staat Mika Godts voor het seizoen van de doorbraak bij Ajax? Het 20-jarige Belgische talent breidde in Europa alvast een vervolg aan zijn goede start. Hij scoorde twee strafschoppen in de zenuwslopende ontknoping tegen Panathinaikos.

4 keer kon Ajax een einde maken aan de knotsgekke penaltyreeks, 4 keer lukte het niet tegen Panathinaikos in de derde voorronde van de Europa League. Pas de vijfde keer was scheepsrecht.

Nochtans had Ajax geoefend op strafschoppen, gaf coach Francesco Farioli toe. "Aan het einde van de trainingssessie ga je wel strafschoppen oefenen, omdat je rekening houdt met dit scenario."

Doelman Remko Pasveer was met 5 reddingen de held met dienst, maar ook twee jonge spelers kregen lof van de Ajax-coach. "Twee spelers deden het heel erg knap", zei hij.

"Eigenlijk meer dan twee, maar Mika Godts en Anton Gaaei gingen echt met "big balls" achter die bal staan." Godts trapte twee strafschoppen raak, Gaaei nam de beslissende voor zijn rekening.

Farioli zag dat de rust van de twee jonkies afstraalde op de rest van de ploeg. "Dat zorgde voor een andere dynamiek, want de druk was heel hoog. We hadden de afgelopen dagen ook naar de strafschoppen van onze spelers in het verleden gekeken. Daardoor hadden we bijvoorbeeld veel vertrouwen in Mika."

Godts liet zich vorige week bij de start van de Eredivisie al zien met een assist op de openingsspeeldag. De grote doorbraak? Op vrijdag 30 augustus onthult bondscoach Domenico Tedesco alvast zijn eerste selectie na het EK.