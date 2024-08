Ajax en Godts overleven in Europa na dolle strafschoppenreeks met 34 (!) penalty's tegen Panathinaikos

Ajax heeft zich donderdagavond richting de play-offronde van de Europa League geploeterd. Het trok de kwalificatie met 13-12 over de streep in een hallucinante strafschoppenserie, nadat het na 120 minuten 0-1 in het voordeel van de Grieken stond.

Vorige donderdag staken de manschappen van Francesco Farioli nog een 0-1-zege op zak in Athene. Ajax had dus goede papieren in handen om het in eigen huis af te maken tegen Panathinaikos.

Maar de Amsterdammers, met de jonge Belg Mika Godts vanaf de 61e minuut tussen de lijnen, konden niet echt overtuigen in de Johan Cruijff Arena. Sterker nog: in het slot liepen ze nog tegen een doelpunt van Tete aan, waardoor er verlengd moest worden.

In die extra speeltijd leek Bertrand Traoré in de 102e minuut voor de gelijkmaker te zorgen, maar na een minutenlange VAR-check werd die alsnog tenietgedaan. Penalty's moesten uitsluitsel brengen.

Die penaltyreeks werd een onwaarschijnlijke nagelbijter. Maar liefst 34 penalty's werden genomen, alle 22 spelers passeerden aan het penaltypunt.

Uiteindelijk was het Anton Gaaei die voor de verlossing zorgde op de zeventiende poging van Ajax, nadat nota bene ex-Feyenoorder Tonny Vilhena net voordien gefaald had bij de bezoekers.

In de vierde en laatste voorronde van de Europa League wacht nu een tweeluik met het Poolse Jagiellonia op 22 en 29 augustus.