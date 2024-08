Julie De Wilde deelt verhaal van lastige voorbereiding door hersenschudding: "Eerste 3 weken was ik niets waard"

wo 14 augustus 2024 12:41

Allerminst een vlekkeloze voorbereiding. Julie De Wilde heeft bij haar ploeg een dienende rol in de Tour de France Femmes. Daar maalt de Belgische niet om, want ze keert net terug van een moeizame revalidatie na haar val in de Antwerp Port Epic eind mei. "De drie weken erna lag ik hele dagen in mijn bed", verzekert De Wilde. "Ik kom van heel ver."

Van een zegekans naar een kleine nachtmerrie. Julie De Wilde kwam eind mei zwaar ten val in de sprint van de Antwerp Port Epic. Het verdict: een sleutelbeenbreuk. "Maar wat niet veel mensen weten, is dat ik erna nog enorm gesukkeld heb met een hersenschudding", deelt de Belgische van Fenix - Deceuninck voor de start van etappe 3 in de Tour de France Femmes. Ze is vooral blij dat ze kan deelnemen aan de rittenkoers: "Want ik kom van heel ver. In de drie weken na mijn val sliep ik elke dag tot 11 uur en moest ik na de middag alweer in bed gaan liggen." "Eigenlijk was ik niets waard op dat moment."

Ik begon met duurtrainingen, want van intensieve blokken kreeg ik last aan mijn hoofd. Julie De Wilde