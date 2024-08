Twee ritten, twee keer zoveel plezier? Toch niet voor alle rensters in de Tour de France Femmes. Zo moest Justine Ghekiere flink puffen na de tijdrit in hete omstandigheden. Gelukkig was er Linde Merckpoel, die een verrassing in petto had voor de coolste Belgische renster van het peloton. "En dat dankzij mijn verzorger Erwin!", lacht Ghekiere.