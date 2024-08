Intermarché-Wanty trekt met 4 Belgen en Louis Meintjes als kopman naar de Vuelta: "Gaan voor top 10"

Intermarché-Wanty is klaar met zijn Vuelta-huiswerk. De Belgische wielerformatie neemt 4 landgenoten mee naar Spanje, onder wie 2 debutanten. Louis Meintjes is de kopman. "We gaan voor een etappezege en een top 10-klassering in het algemeen klassement", klinkt het.

Vier Belgen dus bij Intermarché-Wanty: Vito Braet, Kobe Goossens, Arne Marit en Tom Paquot. Voor Braet en Paquot wordt het hun eerste grote ronde.

De ervaren Zuid-Afrikaan Louis Meintjes is de uitgesproken kopman van het team. "We gaan voor een etappezege en een top 10-klassering in het algemeen klassement met Louis Meintjes", verwoordt performance manager Aike Visbeek de ambities van het team.

"Deze editie van de Vuelta is bijzonder zwaar met veel hoogtemeters. Daarom hebben we een selectie samengesteld die vooral gericht is op onze klimmers.”

“Louis Meintjes is de Tour heel sterk uitgereden en werd steeds beter in de 3e week. We hopen dat hij deze lijn doortrekt en de top 10 in het eindklassement kan halen. Lorenzo Rota, Kobe Goossens en Rein Taaramäe zijn 3 renners die een etappe kunnen winnen, ze zijn altijd in de aanval op de heuvelachtige parcours.”

"Voor de sprints gaan we voor Arne Marit. We zijn blij dat hij na een lange blessure weer op zijn niveau is. Tom Paquot en Simone Petilli zijn waardevolle knechten."

"Simone heeft veel ervaring en Tom is een van onze twee Belgische debutanten in een grote ronde, samen met Vito Braet. Vito ontwikkelt zich tot een belangrijke knecht voor het team. Hij is klaar voor de volgende stap in zijn carrière."

"Als er een massasprint is met een moeilijk parcours voor Arne, hebben we nog een troef in Vito. Onze twee debutanten zullen Arne Marit ondersteunen in onze volledig Belgische sprinttrein.”