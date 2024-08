Ineos trekt naar de Vuelta met Laurens De Plus, die revanche kan nemen na pecheditie

De kogel is door de kerk: Laurens De Plus maakt deel uit van de Vueltaselectie van de Ineos Grenadiers, die dinsdag werd bekendgemaakt.

De ervaren klimmer kan op zoek naar revanche, nadat hij vorig jaar al op de eerste dag uit de Vuelta was verdwenen door een zware valpartij. De Plus brak toen zijn heup in de omstreden ploegentijdrit in Barcelona, die werd afgewerkt in erbarmelijke weersomstandigheden en in het schemerduister.

Dat betekende voor de gewaardeerde klimknecht niet alleen het einde van zijn Vuelta, maar ook van zijn seizoen.

De 28-jarige De Plus werd na een geslaagde Tour, die hij ondanks veel werk als vijftiende afsloot, nu dus opnieuw geselecteerd voor de Vuelta.

De Nederlander Thymen Arensman en thuisrenner Carlos Rodriguez worden zijn kopmannen. De Ineos Grenadiers brengen verder ook de Ecuadoraan Jhonatan Narvaez, de Brit Joshua Tarling, de Duitser Kim Heiduk, de Colombiaan Brandon Rivera en de Spanjaard Oscar Rodriguez aan de start.

De Ronde van Spanje start zaterdag in de Portugese hoofdstad Lissabon, en eindigt drie weken later in Madrid.