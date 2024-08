Coup de théâtre! Primoz Roglic haalt ondanks wervelbreuk in Tour toch de start van de Vuelta

Goed nieuw voor (en vanuit) het kamp van Bora-Hansgrohe. Kopman Primoz Roglic zal dan toch aan de start van de Vuelta verschijnen. De Sloveense drievoudige winnaar van de Ronde van Spanje is naar eigen zeggen voldoende hersteld van zijn zware val in de Tour - waar hij een breuk in zijn ruggenwervel opliep. Hieronder ook de rest van de selectie.