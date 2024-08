Visma-Lease a Bike rekent in Vuelta op Uijtdebroeks en debutant Van Aert: "Snak ernaar om weer eens te winnen"

di 13 augustus 2024 11:27

Visma-Lease a Bike heeft dinsdag zijn selectie bekendgemaakt voor de Vuelta, die zaterdag van start gaat in Lissabon. De Amerikaan Sepp Kuss, vorig jaar eindwinnaar in de Ronde van Spanje, is de kopman en kan rekenen op de steun van Cian Uijtdebroeks en de debuterende Wout van Aert.

Sepp Kuss is als titelverdediger in de Vuelta de uitgesproken kopman bij Visma-Lease a Bike, dat met een sterke selectie afzakt naar Lissabon. Daarbij ook twee Belgen: Cian Uijtdebroeks en Wout van Aert, die zijn debuut maakt in de Ronde van Spanje. "Ik heb heel veel zin in de Vuelta", vertelt Wout van Aert op de website van zijn team. "Tijdens de Tour vond ik tegen het einde pas echt mijn goede benen terug, wat me ook in staat stelde om op de Olympische Spelen een goed resultaat neer te zetten." Hoe fris is hij nog? "Ik voel me zeker niet uitgeblust. Het is natuurlijk afwachten hoe mijn lichaam reageert op het rijden van twee grote rondes in een jaar, simpelweg omdat ik het nog nooit eerder heb gedaan. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat ik deze Vuelta goed kan verteren, ook omdat ik andere jaren vaak veel vermoeider uit de Tour kwam.”

Mijn persoonlijke hoofddoel is het kapen van ritten. Wout van Aert

Van Aert start dan ook met ambitie aan zijn eerste Vuelta. "Ik wil het goede gevoel gebruiken om weer eens te winnen. Daar snak ik wel naar", klinkt het. "Laten we beginnen met jagen op één etappezege. Hopelijk volgt er dan vanzelf een succesvolle ronde. In de eerste paar dagen liggen er al mooie kansen. Misschien is de rode trui dan een mogelijkheid." "Mijn persoonlijke hoofddoel is het kapen van ritten. Daarnaast wil ik uiteraard van waarde zijn voor Sepp en Cian."

"Vrije rol voor Uijtdebroeks"

Met Cian Uijtdebroeks heeft Wout van Aert een Belgische ploegmakker mee naar de Vuelta. De jonge Belg kan er acteren in de schaduw van kopman Kuss. "Sepp heeft al bewezen dat hij een van de beste klimmers van het peloton is. Daarnaast is hij hier de titelverdediger", zegt ploegleider Grischa Niermann. "Cian is een groot talent dat vorig jaar in de top 10 van het klassement eindigde. Hij is enorm gemotiveerd, maar nog altijd heel jong. Er ligt niet veel druk op hem. Hij zal een vrije rol krijgen."

We zullen er als ploeg alles aan doen om Wout aan een ritzege te helpen in deze Vuelta. ploegleider Grischa Niermann