Remco Evenepoel verklapt de prioriteiten op zijn steeds kleinere bucketlist: "Dat ene verhaal moet afgeschreven worden"

Zet u schrap voor een zoveelste wow-moment rond Remco Evenepoel. Op de huldiging in Brussel wacht de dubbele olympische kampioen ongetwijfeld het luidste applaus. Vooraf maakte het fenomeen eerst nog tijd voor een interview, waarin hij duidelijkheid schept rond de prioriteiten op zijn bucketlist. "Het zou meer voldoening geven om de Tour of Giro te winnen dan de Ronde."

"Vooral omdat ik een maand puur in de bubbel van de Tour zat en dan ging de focus op de twee olympische events. Het was gek om daarna te zien hoe extreem alles hier beleefd is."

Ruim twee jaar geleden vulde hij de Grote Markt al eens. In oktober 2022 verzamelden duizenden fans in Brussel om wereldkampioen Remco Evenepoel te eren.

Het is duidelijk dat je een grote ronde niet wint in een tijdrit van 30 kilometer, maar wel op cols van meer dan een uur.

Het maakt dat de bucketlist van alleswinnaar Evenepoel al opvallend klein is geworden. Wat blijft er eigenlijk nog over op zijn lijstje?

"De Giro en de Tour wil ik er echt graag bij hebben", klinkt het meteen. "Zeker na mijn derde plaats heb ik nu het gevoel dat het er zeker in zit. Ik heb best nog wat jaren te gaan, maar voor mij is het duidelijk geworden dat ik die richting in wil gaan."

En dus wil de olympische kampioen zich in de toekomst ook meer richten op het echte klimwerk dan op het tijdrijden.

"Want het is duidelijk dat je een grote ronde niet wint in een tijdrit van 30 kilometer, maar wel op cols van meer dan een uur. Kijk, ik ga geen drastische veranderingen doorvoeren, hé. Maar misschien wel een kilootje lichter worden om beter te kunnen presteren op de hoge cols."

"Zeker nu ik toch een soort van punt achter mijn tijdritpalmares heb gezet, is dat een switch die gemaakt kan worden. Al wil dat absoluut niet zeggen dat ik nu de grote afspraken in het tijdrijden ga skippen. Straks rij ik sowieso het WK in Zürich en het EK in eigen land."