Gaat Evenepoel op monumentenjacht? Lefevere wil "hem Milaan-Sanremo en Ronde van Vlaanderen laten ontdekken"

Strive for five komt plots in beeld bij Remco Evenepoel. De kersverse olympische kampioen tijdrijden lijkt naast Luik-Bastenaken-Luik nog wat monumenten aan zijn palmares te willen toevoegen. "Het idee is om hem Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen te laten ontdekken", deelt Patrick Lefevere in La Dernière Heure.