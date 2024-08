Van "de allermooiste tranen" tot "pure magie": de hoogtepunten van de Spelen volgens onze commentatoren

"Ik ben toch voor de fiets gegaan. Zo heb ik Tom Pidcock wereldkampioen zien worden en Lotte Kopecky beklijvend brons zien pakken. Toch pik ik er Remco Evenepoel uit, omdat ik zag wat het met de mensenzee deed. En ook omdat ik José De Cauwer met tranen in de ogen erover zag praten. Dat heeft me zo geraakt."

"De ontlading van Glen Cuyle na de perfecte landing van zijn oefening aan de ringen zal ik nooit vergeten. Het pure geluk bij zijn teamgenoten, die teleurgesteld waren over hun eigen oefeningen, was zo mooi om te zien. Ook de tranen en sterke emoties van Nina Derwael heb ik nog nooit gezien. Dat was zo ontroerend."

"Ik zou willen beginnen met een absoluut dieptepunt. Ondanks de fantastische setting is de triatlon hier om zeep geholpen. Het hoogtepunt voor mij waren de voorbije 16 dagen in zijn geheel. Op 9 Olympische Spelen heb ik nog nooit zo'n beleving en zulke locaties gezien."

"Het dubbel goud van Remco Evenepoel was sowieso iconisch, en zeker zijn foto voor de Eiffeltoren in de wegrit. En natuurlijk was de onwaarschijnlijke prestatie van Nafi Thiam in de zevenkamp ook een van mijn favoriete momenten van de Spelen. Het was moeilijk om te kiezen."