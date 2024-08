Op een zucht van dé stunt van de Spelen: Franse vrouwen drijven Team USA tot het uiterste voor 8e goud op rij

De allerlaatste wedstrijd van de Olympische Spelen heeft ei zo na de grootste stunt van het toernooi opgeleverd. In de basketbalfinale bij de vrouwen flirtte Frankrijk, de boeman van de Belgian Cats, met een historische overwinning, maar titelverdediger Amerika trok in een bloedstollend slot toch het laken naar zich toe en won met één schamel puntje verschil.

Een alweer indrukwekkend Frankrijk bekampte titelverdediger Team USA met dezelfde wapens als waar het de Belgian Cats het leven mee zuur maakte in de halve finale: een enorme intensiteit en een verstikkende verdediging.



Dat bleek zelfs voor het Amerikaanse sterrenensemble een bijzonder harde noot om te kraken. In een zenuwslopend duel gaven beide finalisten elkaar geen duimbreed toe. Door het felle spel aan twee kanten van het veld bleef de score laag, maar het energiepeil was indrukwekkend. Ruststand: 27-27.

In de 2e helft probeerde topscorer A'ja Wilson (21 punten) haar team op sleeptouw te nemen, maar de Fransen wilden van geen wijken weten. Gaby Williams - Amerikaanse vader en Franse moeder - had telkens een antwoord in petto.

Zo bleef het nagelbijten tot het slot, waarin het uiteindelijk op enkele centimeters aankwam. De Franse uitblinkster Williams leek in de allerlaatste seconde met een wanhoopspoging nog een verlenging uit het vuur te slepen, maar stond bij haar ultieme score op de driepuntlijn. Geen 67-67, wel 66-67 voor Team USA.

Een 8e olympische titel op rij dus voor de Amerikaanse vrouwen, die al sinds de halve finales van Barcelona 1992 geen wedstrijd meer verloren hebben op de Spelen. In totaal telt Team USA bij de vrouwen 10 olympische titels.