Lotte Kopecky troost zich na omnium: "Het brons van de wegrit verzacht de pijn"

Geen tweede eremetaal op de Olympische Spelen voor Lotte Kopecky: onze landgenote moest op de slotdag vrede nemen met de ondankbare 4e plaats in het omnium. "De afvalling heeft me veel krachten gekost", bekende Kopecky bij Sporza.

Met een mindere scratch begon het omnium voor Lotte Kopecky niet ideaal, maar dat relativeert ze zelf. "Ik panikeerde eigenlijk niet, omdat ik al zo vaak heb moeten terugboksen uit die positie", vertelt ze.

"Ik weet dat het nog wel had kunnen goedkomen. Ik had ook een deftige temporonde en mijn afvalling was oké. Dan was het alles op de puntenkoers, maar ja... het was net niet."

Hoe was het gevoel op de fiets vandaag? "In de temporonde had ik een heel goed gevoel, maar in de afvalling moest ik in de eerste sprint al meteen tot het uiterste gaan om er niet uit te liggen. Daar heb ik wel even op mijn adem getrapt en daar ben ik heel moeilijk van hersteld."

"Ik heb dan maar op safe gespeeld door redelijk lang op kop te rijden, want ik voelde dat ik de inspanning niet meer in mijn benen had om een scheve situatie nog recht te zetten. Die afvalling heeft me wel redelijk veel krachten gekost", bekent Kopecky.

Toch kwam ze in de afsluitende puntenkoers nog dicht bij het podium. "Ik had niks meer te verliezen. Ik ben all-in gegaan en heb geprobeerd om zoveel mogelijk punten te sprokkelen. Ik heb alles geprobeerd om het nog goed te maken, maar in die slotsprint was het heel moeilijk."

Kopecky kan zich troosten met het brons van de wegrit. "Dat verzacht de pijn wel. Ik ben blij dat ik niet met lege handen naar huis moet. Nu ga ik even de tijd nemen om de batterijen op te laden, want het is wel allemaal veel geweest", besluit Kopecky.