Club Brugge-supportersgroep North Fanatics 2013 houdt ermee op na incidenten in Luik: "Club dwong ons"

Voor de kraker Standard-Club vorige week pakte de thuisploeg uit met een antiracismecampagne, tot afgrijzen van velen maakten een aantal fans in het uitvak daarop de Kühnen-groet, een variant op de Hitler-groet. Club Brugge distantieerde zich volledig van de boosdoeners, van wie het er ondertussen al 34 identificeerde. Met onmiddellijke ingang werden ze geweerd van uit- en thuismatchen. Er zouden ook leden van NF 2013 bij zijn. "Afgelopen zondag hebben er zich onbewust zeer spijtige gebeurtenissen voorgedaan. Dit heeft voor ons onnodig zware gevolgen gehad, die voor velen zelfs tot in de privésfeer te voelen zijn", klinkt het in de mededeling op Instagram. "Via deze weg willen wij, North Fanatics 2013, laten weten dat we stoppen als groep met alles betreffende sfeer en acties op alle wedstrijden van Club. Met heel veel spijt in het hart moeten we deze beslissing nemen."

"Club heeft onder leiding van de media ons gedwongen dit te doen. Dit werd bekrachtigd met dreigementen om ons gerechtelijk en financieel te sanctioneren, waardoor voor ons de keuze is gemaakt."



"Of deze beslissing tijdelijk is of voorgoed, zal de toekomst uitwijzen, maar op deze manier kunnen wij niet verder. Er zijn gesprekken geweest waarbij gebleken is dat de waarden en normen van ons niet meer stroken met die van Club, los van de gebeurtenissen van afgelopen zondag."



"Geld is al langer hoofdzaak geworden in Brugge en de term volksclub al lang vervaagd. Tot spijt hebben we afgelopen week ondervonden waar onze plaats is binnen Club Brugge."



"De modernisering van de club heeft misschien positieve gevolgen op sportief vlak, maar op menselijk vlak zitten ze jammer genoeg verder dan ooit tevoren."