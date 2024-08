Club Brugge heeft 24 supporters geïdentificeerd en wil hen stadionverbod opleggen

"Club heeft al 24 supporters geïdentificeerd. Tegen deze supporters is een dossier opgemaakt bij de Kamer Burgerrechtelijke Uitsluiting van de KBVB, wat moet leiden tot een stadionverbod", meldt blauw-zwart. "Daarnaast werkt Club nauw samen met de politie in hun eventuele verdere stappen."

2 weken geleden was tijdens de Supercup een gelijkaardige groet te zien in het Jan Breydelstadion.



"Deze "supporter" werd kort nadien geïdentificeerd en ook hier werd een procedure tot stadionverbod opgestart."



"Afgelopen seizoen opende Club op eigen initiatief al 26 dergelijke dossiers over wangedrag in het stadion (Pyro, bekergooien, geweld,..)."



"Club benadrukt dat er binnen de blauw-zwarte familie geen enkele plaats is voor wangedrag en dat het zal blijven proactief optreden tegen mensen die het niet waard zijn onze Club-kleuren te dragen."