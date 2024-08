Club Brugge wacht bondsprocedure niet af en weert 34 fans na racistische groet in Luik

De spelers van Standard liepen samen met enkele honderden jeugdspelers met een masker het veld op. Als een reactie daarop was bij een deel van de meegereisde uitfans de Kühnen-groet, een variant op de Hitler-groet, te zien.



"De volledige Club-familie veroordeelde deze actie onmiddellijk", luidde het in een persbericht van de Belgische kampioen. "Zowel Club Brugge als zijn supporters zijn geschokt."



Blauw-Zwart identificeerde daags na de match al 24 supporters en startte tegen hen een procedure op bij de Kamer Burgerrechterlijke Uitsluiting van de Belgische Voetbalbond (KBVB), wat moet resulteren in stadionverboden.



Maar de Brugse club reageert proactief. "Club wacht het resultaat van dat dossier niet af en weigert vanaf nu zelf 34 supporters (de 24 gisteren geïdentificeerd + 10 supporters die vandaag werden geïdentificeerd) toe te laten op alle uit- en thuismatchen."



"Club blijft benadrukken dat er binnen de Blauw-Zwarte familie geen enkele plaats is voor wangedrag en dat het zal blijven proactief optreden tegen mensen die het niet waard zijn om onze Club-kleuren te dragen."