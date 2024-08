"Zo ziet het er enkele dagen na de Spelen uit ...": afgetakelde bronzen medailles blijven voor beroering zorgen

wo 14 augustus 2024 10:59

De keerzijde van de medaille blinkt heel wat minder na de Spelen. De laatste dagen duiken er meer en meer beelden op van medailles, vooral bronzen, die al flink aangetast zijn. De organisatie ontving al officieel klachten en zal de afgetakelde exemplaren ook vervangen, maar de vraag blijft: hoe komt dat nu? Wel, daar zit de Eiffeltoren voor iets tussen.

Een toevalstreffer is het al lang niet meer. Tijdens de Olympische Spelen sluimerde het bericht stelselmatig binnen dat de kwaliteit van de medailles, vooral de bronzen exemplaren, van bedenkelijke kwaliteit zouden zijn.



Enkele dagen na de slotceremonie wordt dat vermoeden steeds meer bevestigd. De atleten die inmiddels weer thuis aangekomen zijn en hun eremetaal daar aan iedereen willen showen, doen dat toch met de nodige schroom.



Zo wakkerde de Amerikaanse schermer Nick Itkin de discussie nog maar eens aan door een viraal tiktokfilmpje waar hij zijn bevlekte en afgeschenen bronzen medaille toon. "Ik weet niet goed wat er aan de hand is, maar mijn medaille heeft precies al veel moeten doorstaan", lacht hij groen vanuit Amerika.

De bevlekte medaille van Itkin.

H(o)uston do we have a problem?

De Amerikaanse skateboarder Nyjah Huston was de eerste die op sociale media een verontwaardigd bericht en beeld deelde over zijn bronzen medaille, die na enkele dagen al helemaal afgeschenen is. "Wel, er zijn aan de zijkant zelfs al wat stukjes af", klonk het bij de Amerikaan. "Het is precies alsof mijn medaille al een oorlog heeft doorstaan."

De medailles zien er nieuw heel mooi uit, maar blijken toch niet de verwachte kwaliteit te hebben. Nyjah Huston

Hij gaf eerlijk toe dat hij zijn medaille de laatste dagen rond zijn hals droeg en dus niet smetvrij in een kluis heeft bewaard. Maar toch ...



"De medailles zien er nieuw heel mooi uit, maar nadat ik mijn plak een tijdje op mijn bezwete huid heb gedragen, lijken ze niet van de kwaliteit die je zou mogen verwachten", vertelde de skateboarder.

De medaille van Huston.

Ook de bronzen Britse schoonspringster Yasmin Harper sprak zich al uit over de kwaliteit van haar plak. "Ja, mijn medaille is precies al een beetje beschadigd, hé", grijnsde Harper bij de BBC. "Ik vrees dat het door het water - dat onder het metalen vlak sluipt - komt. Daardoor zie je duidelijk al wat verkleuring", klonk het. De bronzen medailles zijn overigens niet de enige wier kwaliteit in twijfel getrokken wordt. Viktor Axelsen, de olympische kampioen in het badminton, postte op X een video van zijn gouden exemplaar naast dat van Tokio. Het contrast in glans is toch opvallend te noemen.

