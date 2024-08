Wat nu voor de Belgian Cats? "Snel de knop omdraaien nu, maar dat is niet eenvoudig", weet Ann Wauters

za 10 augustus 2024 14:40

Ann Wauters was gisteren te gast in Paris by Night.

Geen historische olympische finale voor de Belgian Cats, die gisteren in de halve finales een mentale mokerslag kregen van gastland Frankrijk. Hoe beleefde coryfee Ann Wauters de thriller in Parijs? En hoe kijkt zij naar de match om brons? "Je mag de Australiërs niet onderschatten."

Ann Wauters zat vrijdagavond in de Bercy Arena, waar ze de Belgische ontgoocheling van dichtbij meemaakte. "Het was een ongelooflijke thriller. Een enorm intense wedstrijd, in een zaal vol Franse supporters. Ik ben er nog niet goed van", blaast Wauters. Waar liep het mis voor de Cats? "Een aantal factoren. Ik was echt wel onder de indruk van hoe fysiek er gespeeld werd. Emma Meesseman werd echt énorm hard aangepakt. Het was heel moeilijk om haar vrij te krijgen. Als zij de bal kreeg, stonden ze direct met 3 rond haar te zwermen." "De scheidsrechters lieten dat fysieke spel ook toe. Het was echt enorm intens, maar goed, dat kun je ook wel verwachten van een halve finale op de Olympische Spelen."

Voor Emma Meesseman moeten we een standbeeld zetten. Ann Wauters

Een aantal keren leken de beslissingen van de refs wel niet bepaald in het voordeel van de Belgen. "Ik weet dat het flauw is om het daarop te steken, maar de Cats zijn wel in foutenlast geraakt en dat heeft ons echt pijn gedaan", klinkt het. "Kyara Linskens kon met haar fysieke kwaliteiten echt het verschil maken, maar pakte in de verlenging snel haar 5e fout. Dat was heel belangrijk. Ook Antonia Delaere moest voorzichtiger spelen door haar foutenlast." "Voor Emma Meesseman moeten we een standbeeld zetten. Hoe zij die driepunter voor de verlenging nog binnen gooide, was waanzinnig. Maar je kunt niet alleen op haar rekenen."

Deze ploeg heeft er ongelooflijk hard voor gestreden en heeft nog maar een keer onze harten gestolen. Ann Wauters

"Bij die fout op haar die niet gefloten werd, zag je haar frustratie. Emma is heel diep moeten gaan en werd heel hard aangepakt. Ze heeft echt letterlijk klop gekregen." "Op zulke momenten zou iemand anders het moeten overnemen, maar dat miste je nu. Soms kan dat Vanloo zijn, of Delaere. Dan missen we wel dat klein beetje ervaring dat Julie Allemand op zo'n moment wel had kunnen brengen." "De kansen waren er wel. Er zijn veel keerpunten geweest. Deze ploeg heeft er ongelooflijk hard voor gestreden en heeft nog maar een keer onze harten gestolen."

Teleurstelling bij de Belgian Cats na het verlies tegen Frankrijk.

Match om brons

Voor de Belgian Cats zal het nu zaak zijn om de knop zo snel mogelijk om te draaien, want de match om het brons tegen Australië staat al zondag om 11.30 uur op het programma. "Ik hoop dat ze vannacht wat hebben kunnen slapen, want dat is niet makkelijk na zo'n wedstrijd", weet Ann Wauters. "Het is allemaal heel heftig, maar toch moet je die grote ontgoocheling zo snel mogelijk weer proberen om te buigen en jezelf opladen om zondag opnieuw te proberen om geschiedenis te schrijven." "Die knop omdraaien, is niet eenvoudig. Misschien is het wel een voordeel dat die match al zo snel komt, dat je niet te veel tijd hebt om na te denken en spijt te hebben. Het wordt belangrijk om zo snel mogelijk te recupereren, zowel fysiek als mentaal."

Sowieso is er altijd verbetering: in Tokio was het nog top 8, nu top 4. Ann Wauters

"Maar er is wel nog steeds een kans op een medaille", beklemtoont Wauters. "Die kleine finale is ook iets uitzonderlijks. Dan kun je toch altijd iets meer en dan voel je de vermoeidheid of kleine kwaaltjes wat minder. De Cats zullen zich 100 procent geven." "Je mag niet onderschatten hoe snel atleten kunnen schakelen. Dat hebben ze dit toernooi al bewezen en zullen ze nu opnieuw moeten doen." "Ik ga er echt wel van uit dat we zondag brons gaan pakken. En lukt dat niet, dan moet je daar ook weer lessen uit trekken. Maar sowieso is er altijd verbetering: in Tokio was het nog top 8, nu top 4."

Het is een ploeg die je niet mag onderschatten, maar ik zet Australië niet op dezelfde hoogte als Frankrijk. Ann Wauters

Ann Wauters gelooft in brons, maar weet ook dat dat geen makkelijke opdracht zal worden. Ter illustratie: in de poulefase won Australië nog van Frankrijk. "Maar dat was wel een speciale match", weet Wauters. "Australië moest absoluut winnen, anders was hun toernooi voorbij. Terwijl Frankrijk al vrijwel zeker was van de groepswinst. En Frankrijk wist ook dat België de tegenstander zou worden in de kwartfinales bij een zege. Zij hadden andere intenties in die strijd." "Het is een ploeg die je niet mag onderschatten, maar ik zet Australië niet op dezelfde hoogte als Frankrijk. Op de Olympische Spelen konden ze al regelmatig eremetaal bemachtigen. Makkelijk wordt het niet, maar de Cats kunnen Australië absoluut aan."