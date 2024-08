“Dit doet zoveel pijn”: Belgian Cats in tranen na nipte nederlaag, maar “zondag volgt nog een kans van ons leven”

De verloren halve finale tegen Frankrijk laat een zure nasmaak na. En dat konden ook de Belgian Cats zelf niet verbergen vlak na de pijnlijke nederlaag. "Ik denk niet dat we beseffen wat voor kans we laten liggen." Al willen Meesseman en co. ook snel de knop omdraaien. "Zondag volgt nieuwe kans van ons leven."

Ook bij Julie Vanloo kwam het extra hard binnen omdat Frankrijk niet veel beter was. “Ik ben mega ontgoocheld. Soms is het beter om met 20 punten te verliezen, maar nu lag het zo dicht bij elkaar.”

“Ik denk dat we naar onszelf mogen kijken, moeten kijken. Ik denk niet dat Frankrijk sterker is dan wij, maar het is natuurlijk een thuisploeg. Elke keer als zij het momentum mee hadden, was dat iets groter dan ons momentum."

“Het gevoel van een gemiste kans”, windt Emma Meesseman er geen doekjes om. "Ik ben teleurgesteld, natuurlijk. Ik denk niet dat we beseffen wat voor kans we hebben laten liggen.”

Tegen Frankrijk sleepten de Belgian Cats in extremis nog een overtime uit de brand, maar daarin liep het dan toch nog mis. Dan is het niet moeilijk om te raden welk gevoel overheerst bij onze basketvrouwen.

Maar een wedstrijd om brons is geen finale, natuurlijk. Voelt dit voor Emma Meesseman als een gemiste ‘chance of a lifetime’? “Ja, maar we hebben zondag nog een kans van ons leven. Ik hoop dat we onze teleurstelling kunnen omzetten naar het gevoel dat we dit nooit meer willen meemaken.”

Voelt Vanloo ook niet ergens een gevoel van trots? “Op dit moment totaal niet, maar ik weet dat we dat sowieso kunnen omdraaien omdat we nog voor een medaille spelen. We moeten voor die medaille gaan, dus we mogen zeker niet opgeven.”

“We mogen ontgoocheld zijn, maar we mogen niet triest zijn”, was de boodschap van coach Rachid Meziane. “We hebben gevochten en we verliezen met opgeheven hoofd. We hebben niet opgegeven in deze match.”

“We wisten dat het lastig zou zijn tegen Frankrijk, zeker met het publiek in hun rug. We hadden meer discipline in balverlies moeten tonen en ook de rebounds konden beter, maar we weten wat we moeten aanpassen voor de match van zondag om het brons.”

“Mentaal moeten we nu snel switchen”, weet de bondscoach. “We moeten de juiste mindset vinden voor zondag. We kunnen nu even uitblazen en dan moeten we een positief discours hanteren. We verdienen een medaille na dit toernooi.”

“Dit zal ons ook motiveren. Het is belangrijk om optimistisch te blijven en na een analyse richten we ons op Australië. Maar ons toernooi is sowieso geslaagd. We hebben geschiedenis geschreven met de Cats en nu moeten we het mooi afronden.”