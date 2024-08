Ontwapenende Bashir Abdi in tranen na lange lijdensweg die zilver randje kreeg: "Ik heb maandenlang stress gehad"

za 10 augustus 2024 11:06

"Woehoeeee! Here we are with a medal, baby!" Met een grote glimlach, zijn vlag hoog in de lucht en al roepend komt Bashir Abdi na zijn olympische marathon naar de interviewzone. "Dit is onbeschrijfelijk. Echt heel speciaal", barst de Belg in tranen uit na zijn sterke race naar het olympische zilver. "Ik heb een heel moeilijk seizoen achter de rug met heel wat blessureleed, waardoor ik de laatste maanden heel veel stress heb gehad en geen enkele wedstrijd heb kunnen lopen", legt Abdi uit. "De rest van de atleten hier heeft dat wel kunnen doen. Sterker nog: velen hebben een snelle voorjaarsmarathon achter de rug en hebben zo vertrouwen kunnen tanken. Ik kwam hier onwetend naartoe. Dus dit is echt heel speciaal voor mij."

Op een bepaald moment was ik bijna doof. Bashir Abdi

Het was een aanslepende stressfactuur die Abdi in januari tot zijn eigen frustratie lang aan de grond gekluisterd hield. Velen schreven de bronzenmedaillewinnaar van de vorige Spelen dan ook af.

Beter doen dan Tokio? "Nooit", klonk het. "Die periode heeft me enorm veel zenuwen opgeleverd", blikt de geëmotioneerde Abdi terug. "Gelukkig heb ik een heel goed team rond mij", ruimen de tranen plaats voor een diepe zucht van opluchting. "Ik heb er gewoon het beste van gemaakt, weet je. Ik heb heel veel alternatieve en saaie trainingen moeten doen. En dat heeft me mentaal ook sterker gemaakt."



Daar heeft hij deze ochtend alvast de vruchten van geplukt. "Ik zei voor de race nog tegen mezelf: je bent de enige frisse atleet die hier staat. En het parcours is enorm lastig, dus dat zal een voordeel zijn", sprak hij zichzelf goede moed in.

In tranen kwam Abdi over de streep.

Belgische gekte