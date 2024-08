ZILVER! Bashir Abdi doet als vice-olympisch kampioen in Parijs nog straffer dan brons in Tokio

Bashir Abdi heeft na zijn bronzen medaille in Tokio opnieuw eremetaal kunnen wegkapen op de olympische marathon. In Parijs mocht hij na een beresterke marathon (2u06'47") nog een trapje hoger klimmen op het podium met zilver, goed voor de 10e Belgische medaille op de Olympische Spelen. Het goud was voor de Ethiopiër Tamirat Tola in een olympisch record.

Het eerste Belgische zilver is binnen in Parijs en daar mogen we een ijzersterke Bashir Abdi voor bedanken.

De Parijse hellingen vormden het decor van de olympische marathon. Wie vandaag eremetaal in de wacht wilde slepen, moest van goeden huize komen.

Onze Belgen leken vanaf het begin op de afspraak en zaten goed mee in het peloton.

Toch was er na een dikke 10 km een eerste Belgische slachtoffer. Koen Naert moest de rol in het peloton lossen en zou niet meer in het stuk voorkomen. Achteraf bleek de Belg te kampen met darmproblemen. Hij zou 61e eindigen.

Michael Somers en Bashir Abdi zaten nog comfortabel in het pak en na ruim 17 km stak Gentenaar Abdi een eerste keer de neus aan het venster. Het zag er allemaal nog heel soepel uit bij de Belg.