Kolkende volleybalarena loodst Frankrijk naar nieuwe olympische titel, Ngapeth versiert de show tegen Polen

Met dank aan de vleugels van het thuispubliek. Frankrijk heeft een ronduit indrukwekkend olympisch volleybaltoernooi afgerond met de verlenging van hun titel. 10.000 fans stuwden de Fransen verrassend vlot voorbij Europees kampioen Polen in 3 sets: 25-19, 25-20, 25-23. Oudgediende én eeuwige attractie Earvin Ngapeth trakteerde de zaal op een showtje.

Voor het toernooi was het een stiekeme droom: de olympische titel in het volleybal verlengen. Met toplanden als Italië, de VS en Polen kloppend op de gouden deur, zou het geen makkelijke opdracht worden voor Frankrijk.

Net die laatstgenoemde berenploeg stond in de finale tegen het gastland.

Maar een kolkende zaal - inclusief 10.000 uitzinnige Fransen - zorgde al meermaals voor vleugels. Zo ook in de finalestrijd. Na een gelijkopgaande start peerde opposite Jean Patry een eerste kloof op het bord halfweg de set. Die volstond voor een vlot statement: 25-19.

"Tandje bij, dan maar", klonk een Poolse stem in de zaal. De Polen probeerden hun niveau op te krikken en namen de controle over set 2. Tot 16-18 hadden ze de regie in handen. Maar dan nekte de foutenlast - een logisch gevolg van het hoge niveau - de Europese kampioen.

De zaal stond op ontploffen en ook de Franse ploeg was niet meer te stoppen. Zeker wanneer eeuwige attractie Earvin Ngapeth de show verzorgde met een achterwaartse smash. Het betere stuntwerk op weg naar 25-23.

En belangrijker: een verlenging van de olympische titel voor Frankrijk. Polen nam hoofdschuddend van teleurstelling het zilver in ontvangst. Al konden ook zij niet anders dan genieten van het feestgedruis.