Karel Lismont heeft met Bashir Abdi opvolger in de olympische marathon: "Hij heeft vooral heel slim gelopen"

Karel Lismont won op de marathon zelf zilver op de Olympische Spelen in München (1972) en brons in Montreal (1976). Met Bashir Abdi krijgt hij nu dus een opvolger - ondanks een blessure in aanloop naar deze Olympische Spelen.



"Een medaille was mogelijk, want Bashir is een goede atleet", wist de 75-jarige Lismont te vertellen. "Maar toch was zijn vorm wat onzeker door zijn blessure. Ook hoe de tegenstand voor de dag zou komen met Kipchoge en Bekele was niet echt geweten."



Maar die blessure kon misschien ook wel als voordeel uitgedraaid zijn vandaag.



"Tijdens zijn blessure heeft hij in het zwembad kunnen trainen en heeft hij dus niet volledig stilgezeten. Daardoor leverde dat misschien wat frisheid op vandaag, want hij heeft heel goed gelopen."