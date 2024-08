Geen 3 op een rij voor 3x3-Belgen van Team Riffa in Mongolië

zo 11 augustus 2024 10:44

Team Riffa met de 3x3-Belgen Vervoort, Foerts, Augustijnen en Van Oosterwyck is in de kwartfinale van het Challengertoernooi in Sukhbaatar, in Mongolië, gestuit. De Servische formatie Team Liman was met 21-15 te sterk.

De voorbije weken triomfeerden de Belgen in 2 Challengertoernooien in Pristina en Lanzarote. Daar blijft het dus bij.



De Belgen waren eerste reekshoofd in Mongolië en wonnen gisteren ook hun groep. In de kwartfinale tegen derde reekshoofd Liman maakte Foerts dan wel het eerste punt, maar Liman liep 1-4 uit. De Belgen slopen tot op 1 punt dichterbij (7-8), maar keken plots weer tegen een 6 punten-kloof aan (10-16). Die kregen ze niet meer dicht.



Vervoort speelde voor het eerst weer mee na zijn blessure, Donkor ontbrak deze keer wegens geblesseerd.



Foerts maakte 5 punten, Vervoort en Van Oosterwyck 4 en Augustijnen 2. Topschutter van de match was de Serviër Stefan Kojic met 11 punten.

Groepswinnaar

Gisteren wonnen de Belgen hun groep. Ze begonnen het toernooi met een simpele 21-8-overwinning tegen thuisploeg Zavkhan met 10 punten van Foerts, 5 van Vervoort en 3 van Augustijnen en Van Oosterwyck.



In de tweede groepsmatch moesten de Japanners van Saitama eraan geloven met 19-16 met 7 punten van Augustijnen, 5 van Foerts, 4 van Vervoort en 3 van Van Oosterwyck.



De Belgen misten op dramatische wijze de Olympische Spelen, waar ze 3 jaar geleden in Tokio nog knap vierde werden.

Hun zeges in Pristina en Lanzarote leverden hen tickets op voor de WorldTour-manches in Wuxi in China (1-2 oktober) en Macao (19-20 oktober).