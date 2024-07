De 3x3-Belgen van Team Riffa winnen in Lanzarote hun tweede Challenger-toernooi op een rij

Nadat ze vorige week al getriomfeerd hadden in Pristina is Team Riffa nu ook de beste in de Challenger in Lanzarote. In de finale klopte Riffa het Amerikaanse Princeton met 21-16. Jonas Foerts mikte de beslissende tweepunter door het netje.

De Belgen van Team Riffa lijken de laatste tijd hun olympische vorm te pakken te hebben. Maar helaas is België er vanaf dinsdag niet bij in het olympische 3x3-toernooi.



Team Riffa speelt dan maar de pannen van het dak in de Challenger-toernooien, dat is het niveau net onder de WorldTour.

Na hun triomf in Pristina vorige week trokken ze die lijn dit weekend vlotjes door in Lanzarote.

Riffa speelde in Lanzarote met Caspar Augustijnen, Dennis Donkor, Jonas Foerts en Vic Van Oosterwyck.

De Belgen waren ongeslagen in 5 wedstrijdenin Lanzarote. Jonas Foerts werd verkozen tot MVP van het toernooi.



Riffa houdt aan de zege een ticket over voor de WorldTour-manche in Macau in oktober van dit jaar.