Eline Berings wuift het atletiektoernooi en Kevin Borlée uit: "Hij heeft ons land doen dromen"

Ons land verlaat Parijs met 3 atletiekmedailles: goud voor Nafi Thiam, zilver voor Bashir Abdi en brons voor Noor Vidts.

"Ik had vooraf 1 tot 7 medailles voorspeld", lacht Eline Berings, trouw op post als tv-commentator in het Stade de France. "Om maar te zeggen: het was heel moeilijk in te schatten."

"7 plakken was overdreven, dat weet ik ook wel. Maar de kanshebbers hebben het waargemaakt."

Ook enkele Belgen eindigden in de top 8. "Dan heb je het fantastisch gedaan. Ik kijk zelfs naar de top 16."

"Niet vergeten: atletiek is de meest mondiale sport. Enkel de allerbeste atleten hebben we hier aan het werk gezien."

"Kijk naar de finale van de 5.000 meter. Isaac Kimeli en John Heymans eindigen 8e en 11e nadat ze hun finale met overtuiging en lef hadden gelopen. Fantastisch."