Bijna start gemist door bus-debacle, toch zilver aan de meet: de dolle dag van Bashir Abdi - "Uber was enige oplossing"

Met zilver op de marathon deed Bashir Abdi nóg straffer dan drie jaar geleden in Tokio. De dag was nochtans allesbehalve vlekkeloos begonnen, bijna kwam hij zowaar te laat aan de start. "We hadden de laatste bus gemist en zijn met een Uber naar de start moeten gaan", vertelde Abdi in Paris by Night.

In de uren voor de marathon wil je als topatleet extra stress of onnodig energieverbruik absoluut vermijden. De bus naar de start missen hoort dan ook niet in het scenario. Toch is dat exact wat Bashir Abdi overkwam.

"De laatste bus vertrok om 5.30 uur. Ik was mooi op tijd, rond 5.15 uur ben ik na het ontbijt uit het restaurant vertrokken. Maar mijn coach en ik hebben een verkeerde gang genomen."

"We zaten plots uit het olympische dorp en de politie stuurde ons ergens anders heen. We hadden de laatste bus gemist, dus er was even paniek. We hebben dan maar een Uber genomen. Dat was de enige oplossing."

Maar ook dat verliep niet zonder de nodige hindernissen. "Alle straten waren afgesloten voor de marathon, het was niet makkelijk. We moesten een stuk wandelen. Al bij al is het goed afgelopen, anderhalf uur voor de start zijn we toch toegekomen."