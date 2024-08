Franse bad boy die elke wedstrijd kleurt en 39-jarige recordjager in marathon: de ones to watch op 10 augustus

za 10 augustus 2024 06:30

De Spelen lopen op zijn einde, maar een gebrek aan kilometers is er allerminst op zaterdag 10 augustus. Zo openen de snelste afstandslopers de sportdag met de marathon, waar Eliud Kipchoge op recordjacht gaat. Het Franse publiek kijkt dan weer uit naar zijn favoriete bad boy en de stoerste choreografieën.

Op zoek naar marathongeschiedenis

Als tweevoudig olympisch kampioen op de marathon is Eliud Kipchoge al een absolute grootheid. Ook omdat hij als eerste mens ooit onder de 2 uur de afstand aflegde in een prestigeproject in Berlijn. Maar de Keniaan kan zelfs op zijn 39e de lokroep van de geschiedenis niet weerstaan. In Parijs wil de superster van het duurlopen op gelijke hoogte komen met Ethiopische legende Abebe Bikila en Duitser Waldemar Cierpinski met de meeste olympische marathonzeges. Met drie stuks - opgeteld bij de rest van zijn palmares - zou Kipchoge de grootste aller tijden worden.

Al verliep de voorbereiding van de Keniaan niet zonder slag of stoot. Net als alle duurlopers werd hij dit jaar opgeschrikt door de dood van 24-jarig talent Kelvin Kiptum. Plots werd Kipchoge betrokken in een complottheorie rond de dood van zijn landgenoot. De bedreigingen aan zijn adres stroomden binnen. "Ik heb veel slechte berichten ontvangen", deelde Kipchoge zijn verhaal bij de Britse publieke omroep BBC in mei.

"Dat ze mijn (trainings)kamp in brand zullen steken, dat ze mijn investeringen in de stad zullen verbranden, dat ze mijn huis zullen verbranden. En zelfs dat ze mijn familie zullen verbranden." Het leverde de geschokte marathonloper een rusteloze periode op. Een die hij afsluit met olympische geschiedenis?

De marathon bij de mannen wordt om 8 uur op gang geschoten.

Franse bad boy wil voortouw nemen

Dat hij kan volleyballen, is nooit in vraag gesteld. Toch is Earvin N'Gapeth doorheen zijn carrière steeds meer geweest dan enkel topspeler en attractie op receptie-hoek. De Franse beer - met inmiddels 33 jaar op de teller - is wat je een echte bad boy noemt. Op het veld neemt hij het voortouw en durft hij te treiteren, in het dagelijkse leven kleurt hij soms buiten de lijntjes. Zo is de volleyballer met Kameroense roots al op de vingers getikt voor een gevecht in een nachtclub anno 2014, een jaar later maakte hij het bont met een conducteur én in 2019 heeft hij een vrouw een ongewenste tik verkocht.

Fait divers voor het Franse publiek op de Spelen in eigen hoofdstad. Dat heeft de nationale volleybalploeg ook al gevoeld. Want de steun van de thuisfans is onvoorwaardelijk. En belangrijk: het stuwde de Fransen naar de olympische eindstrijd tegen Polen. Frankrijk wil - nadat het Italië een pak voor de broek gaf - in een finale op het hoogste niveau zijn titel verdedigen. Dat terwijl grootmacht Polen voor het eerst in 48 jaar een gooi mag doen voor goud. Volgt weldra een nieuwe hoofdrol voor bad boy N'Gapeth?

De volleybalfinale Frankrijk - Polen wordt om 13 uur gespeeld.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Breaktrio duwt elkaar naar ongeziene hoogtes

Ze moeten bewijzen waarom breaking op de olympische agenda staat. Een belangrijke taak wacht Victor, Phil Wizard, Shigekix en co. De topfavorieten voor goud in Parijs moeten hun beste choreo's bovenhalen om het eerste goud ooit op de Spelen in de wacht te slepen. Een mogelijkheid die door de meer klassieke sportliefhebbers wordt weggewuifd. Toch toonde het kransje kanshebbers dat er niet te sollen valt met breaking. Door de sterke concurrentie tillen de olympiërs elkaar naar een hoger niveau. Een streepje alternatieve sport dat kan dienen als smakelijk digestief na ruim twee weken Spelen.