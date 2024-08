Voetbal Vlaanderen haalt Eendracht Aalst uit competitie: "Omdat het geen veld heeft om op te spelen"

Geen voetbal voor de Ajuinensupporters dit seizoen. Omdat de zoektocht van Eendracht Aalst naar een veld op niets is uitgedraaid, neemt Voetbal Vlaanderen de club uit competitie.

De club met stamnummer 90 kwam vorig jaar in Turkse handen, maar intern bleef het rommelen.



Daardoor kreeg Eendracht Aalst geen licentie, zowel niet voor eerste als voor tweede nationale. De stad Aalst besliste recent de club ook te weren uit het Pierre Cornelisstadion wegens wanbeleid.



De Turkse eigenaars gingen vervolgens op zoek naar een nieuw stadion en wilden een doorstart maken in eerste provinciale,. Maar dat draaide op niets uit.



Voetbal Vlaanderen vindt het nu welletjes en neemt de club uit competitie. Daardoor zal er in eerste provinciale een ploeg minder zijn en starten ze daar met 15 teams.