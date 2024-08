Veelbesproken Imane Khelif knokt zich met overmacht naar plekje in de olympische boksfinale

De controverse als brandstof? Imane Khelif kan zowaar nog olympisch goud winnen in de categorie tot 66 kilogram. De veelbesproken Algerijnse is al een hele week wereldnieuws in Parijs door de discussie rond haar deelname aan de Spelen, maar antwoordde met de handschoenen in haar halve finale. Ze won overtuigend van haar Thaise tegenstandster.