De Belgian Cats zijn "eindelijk" gearriveerd in het olympisch dorp: "We zijn superblij om hier te zijn"

Na het mirakel van Rijsel zijn de Belgian Cats neergestreken in Parijs voor het vervolg van het olympische basketbaltoernooi. De Belgische basketbalvrouwen reageren opgelucht dat ze eindelijk mogen proeven van de olympische sfeer in Parijs. "Hier hebben we lang naar toegeleefd."

"We zijn gisteren naar hier gereisd en hebben het olympisch dorp al wat kunnen verkennen. Er is hier echt van alles te beleven."

"We zaten al een hele zomer in een bubbel in Kortrijk, waar je toch minder de olympische sfeer hebt. Nu we in het olympisch dorp zijn, heb je meer het gevoel dat je echt op de Olympische Spelen bent. Dus het is superleuk om eindelijk in Parijs te zijn. Hier hebben we lang naar toegeleefd", vertelt Kyara Linskens .

Omdat de groepsfase in Rijsel afgewerkt werd, verbleven de Belgian Cats tot nog toe in het vertrouwde en nabijgelegen Kortrijk. De eindfase van het basketbaltoernooi verhuist naar Parijs en dus zijn ook de Cats nu neergestreken in het olympisch dorp. "Eindelijk", klinkt het opgelucht.

In Kortrijk hebben ze echt hun best gedaan om ons een olympisch gevoel te geven, maar je mist toch die olympisch ervaring.

Ook Elise Ramette , de onverwachte uitblinkster tegen Japan, straalt nu ze eindelijk in het olympisch dorp mag vertoeven. "Ik ben superblij", lacht ze. "In Kortrijk hebben ze echt hun best gedaan om ons een olympisch gevoel te geven, maar je mist toch die olympisch ervaring. Nu kunnen we de Spelen écht beleven."

"We kennen Spanje goed. Een jaar geleden hebben we ze geklopt, maar alles is mogelijk. Ik denk dat het wel een haalbare kaart is. Hopelijk kan ik mijn eigen rol ook goed invullen en aanwezig zijn onder de borden."

Maar de Cats zijn natuurlijk niet naar Parijs gekomen om de toerist uit te hangen in het olympisch dorp. Woensdag is het menens in de kwartfinales tegen Spanje, een heruitgave van de EK-finale van 2023.

Het zal wel anders zijn dan in Rijsel, waar we halve thuismatchen speelden.

Voor Ramette is het allemaal nieuw, want zij was er in Tokio nog niet bij. "Dit is waarvan je droomt als atleet. Het is fantastisch om dit allemaal te mogen beleven", klink het.

"Nu zijn we hier en mogen we ons niet meer verstoppen. Het zal wel anders zijn dan in Rijsel, waar we halve thuismatchen speelden. Maar we zullen er opnieuw voor gaan, hopelijk met zoveel mogelijk publiek."

"Spanje? We mogen niet uitgaan van onze vorige resultaten tegen hen. Er is geen sprake van onderschatting. Maar wij groeien wel in het toernooi en gaan uit van onze eigen sterkte. Als wij ons eigen spel spelen, zijn we een heel goeie ploeg."