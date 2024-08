Claire Michel is thuis na ziekte in Parijs en kent diagnose: "Een virus, maar geen E.Coli"

Het (Belgische) triatlonverhaal is een vaudeville geworden met een jammerlijk einde. Maandag kon de estafetteploeg niet deelnemen aan de mixed relay nadat Claire Michel ziek was geworden. Haar forfait werd gelinkt aan het vervuilde (zwem)water in Parijs, maar Michel lijkt dat te nuanceren.

Vorige week domineerden de triatleten het nieuws vanuit Parijs door het welles-nietesspelletje rond hun trainingen en races. De kwaliteit van het water in Parijs, waar gezwommen moest worden, liet te wensen over.

De races bij de mannen en de vrouwen werden toch gehouden in de Seine, maar het was toen al bang afwachten of elke atleet die plons zonder kleerscheuren zou overleven.

Nadat Claire Michel had moeten afhaken voor de mixed relay en dus ook de Belgian Hammers niet konden deelnemen, werd er in het Belgische kamp al snel naar het water in de Seine gekeken.

Die beweringen werden niet op gejuich onthaald in Frankrijk en met een boodschap op Instagram probeert Michel nu duidelijkheid te scheppen.

Ze bedankt de medische staf van Team Belgium en de artsen in het olympische dorp, waar ze zondag werd opgevangen. "Het gaat steeds beter met me en ik ben intussen thuis."

"Bloedtesten hebben aangetoond dat ik een virus heb opgelopen, niet E.Coli. Na 3 dagen van overgeven en diarree was ik leeg. Zondag had ik meer medische zorgen nodig in het ziekenhuis."

Michel sluit af met een dankwoord voor haar ploegmaats en stuurt nog een boodschap voor de toekoemstige generatie de wereld in.