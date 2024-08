"Je kunt niet zomaar met onze voeten en gezondheid spelen": triatleet Marten Van Riel haalt uit na Seine-saga

ma 5 augustus 2024 11:12

Een einde in mineur voor de Belgische triatleten. Omdat Claire Michel ziek werd na haar individuele wedstrijd, moesten de Belgian Hammers ook collectief opgeven voor de mixed relays op maandagmorgen. En zo heeft de Seine-saga zijn gevreesde (anti)climax gekregen voor onze landgenoten. "We waren de speelbal van hoge piefen in één grote soap", klonk het scherp bij Marten Van Riel.

Niet als deelnemer, wel als toeschouwer kwamen we Marten Van Riel tegen langs het parcours van de olympische triatlon. Onze landgenoot had deze morgen met de Belgian Hammers moeten deelnemen aan de mixed relay, maar de Belgen moesten verstek laten gaan omdat Claire Michel ziek is geworden na haar individuele wedstrijd. "Het is enorm ontgoochelend om zo de Spelen af te ronden", klonk het terneergeslagen bij de triatleet. "Ook na mijn ontgoochelende resultaat in de individuele triatlon." Van Riel ging al samen met de andere Hammers op bezoek bij Michel. "Het gaat nu wel goed met haar, maar 48 uur na de race kreeg ze diarree, moest ze overgeven en kon ze niets eten of drinken. Ze was helemaal uitgedroogd en kon uiteraard niet trainen. Gisteren had ze zelfs moeite met rechtstaan, dus heeft ze in bed gelegen in het ziekenhuis." "Even was ze zelfs nog optimistisch en zei ze: "Sorry dat ik jullie stress bezorg voor de race". Maar eerlijk, toen we haar zagen, wisten we meteen dat we niet konden deelnemen."

Van Riel komt uit de Seine in zijn individuele triatlon.

Soap rond de Seine

Zwart op wit staat het (nog) niet, maar is Michel dan toch het slachtoffer geworden van de gevreesde vervuilde Seine? "Daar mogen de mensen zelf hun conclusies over trekken. Het is blijkbaar niet het E. colibacterie dat Claire heeft opgelopen. Er zijn nu nog testen die gebeuren om te zien wat de oorzaak juist is, maar natuurlijk zal de rivier er wel iets mee te maken hebben." En zo eindigen deze Spelen in mineur voor Van Riel en co. - die niet alleen deze week, maar ook een volledige voorbereiding weinig zekerheden hebben gekregen van de organisatie. "Ja, het was heel vervelend", legt Van Riel uit. "Ik heb me eigenlijk ook niet geamuseerd op de Spelen. Ik liep door al het gedoe wat verloren in het atletendorp. Het was klote voor ons. Oké, ik vond ook dat de locatie wonderbaarlijk is, maar je mag niet met de atleten hun gezondheid én voeten spelen."

Ik heb me niet gerespecteerd gevoeld op de Spelen. Marten Van Riel

Zo werd de individuele triatlon van Van Riel en zijn collega Jelle Geens vorige week ook al in het holst van de nacht uitgesteld.

"We moesten toen om 4 uur opstaan om op "ons gsm'eke" te kijken of de wedstrijd wel zou doorgaan. En ook bij de mixed relay was het weer hetzelfde liedje. Zo voel je je toch niet gerespecteerd." "Wij voorzien het entertainment, maar wij zijn degenen die niet goed behandeld worden. We hebben ons hier 3 jaar op voorbereid. De omstandigheden zijn misschien voor iedereen dezelfde, maar we hebben er een minutieuze voorbereiding - die ook nog eens heel wat geld opslokte - opzitten. Daarom voel ik me niet gerespecteerd. Dat is heel vervelend."

Van Riel werd 22e in Parijs.

Nog een doorn in het oog van Van Riel: de triatleten kregen geen tekst en uitleg van de organisatie. "Of we nog iets gehoord hebben? Niet echt, eigenlijk", vertelt hij. "Natuurlijk heeft elke organisatie zijn moeilijkheden, maar over bepaalde dingen wordt toch niet nagedacht." "Integendeel, ik voel me een politieke speelbal van de hoge piefen. De winnaars zullen blij zijn, maar in mijn ogen ging dit alles toch ten koste van de atleten. Ik wil niet verder paniek zaaien, maar meerdere atleten zijn ziek geworden. Niet heel veel, maar er heerst toch algemene ontevredenheid." In Tokio werden de Hammers nog vijfde, hadden ze in Parijs stiekem een gooi kunnen doen naar eremetaal? "Ik denk dat we er wel klaar voor waren. We keken eigenlijk allemaal meer uit naar de relay dan naar de individuele nummers, want we zijn toch een hecht team. Ik denk wel dat we het wel goed hadden kunnen doen vandaag."

Geruststellende boodschap

Ondertussen stelde Claire Michel al gerust vanuit de ziekenboeg in het olympische dorp. Met een foto op haar Instagrampagina brak ze de stilte. "Bedankt voor alle lieve berichten van iedereen die me een hart onder de riem wilde steken", klonk het. "Ik word goed verzorgd en zal snel weer herstellen." "Ik ben er vooral kapot van dat we als team niet meer hebben kunnen deelnemen en onze Spelen op deze manier moeten eindigen. Wel een 10 op 10 voor alle steun.