Weg medaillekans: Belgische triatlete besmet met bacterie (door water Seine?), Hammers geven forfait

De Seine eist slachtoffers - jammer genoeg met grote Belgische gevolgen. Triatlete Claire Michel is ziek door een bacterie in de darmen, die onlosmakelijk verbonden lijkt met het vervuilde water van de Seine. Daardoor moeten de Belgian Hammers forfait geven voor de gemengde triatlon, waarin ze mochten dromen van een medaille.

Wat de Belgische delegatie al een tijdlang vreest, is waarheid geworden.

Al een hele Olympische Spelen is de waterkwaliteit van de Seine een groot thema in Parijs. Door het vervuilde water hadden heel wat atleten schrik om ziek te worden.

Na de individuele triatlon gebeurde dat ook effectief bij Claire Michel. De Belgische, die vorige week 38e eindigde, moest naar het ziekenhuis gebracht worden met maag- en darmproblemen.

Deelname aan de gemengde triatlon is bijgevolg onmogelijk. En omdat er geen vrouwelijke vervanger ingeschreven is in Parijs moeten de Belgian Hammers noodgedwongen forfait geven voor de wedstrijd van maandag.