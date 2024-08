Tour de France Femmes: wie zijn de uitdagers van Demi Vollering en welke sprintbolides komen aan de start?

Ook voor de sprints levert SD Worx de grote favoriete af.



Lorena Wiebes won al 3 Tour-ritten de afgelopen 2 jaar. Dit jaar is ze nog altijd de snelste. Dat bewees ze onder meer in de RideLondon Classique en de Baloise Ladies Tour, waar ze op 1 rit na elke dag won. Met 2 biljartvlakke ritten in Nederland krijgt ze alvast een uitgelezen kans om voor de eerste gele trui te gaan.



Haar grootste concurrente zal landgenote Charlotte Kool (DSM-Firmenich-PostNL) worden. De voormalige lead-out van Wiebes bleef de afgelopen 2 jaar steevast in de buurt van het achterwiel van Wiebes, maar haar kloppen bleek o zo moeilijk.



Marianne Vos (Visma-Lease a Bike) was op de Olympische Spelen goed voor zilver door Kopecky te kloppen in de eindsprint. Ze heeft al zo goed als alles gewonnen wat er te winnen valt, maar een extra ritzege in de Tour zal Vos zeker niet laten liggen.



Ook Elisa Balsamo (Lidl-Trek) zal zich in de sprints willen mengen. Zij won dit jaar al de Classic Brugge-De Panne. In de Tour reed ze al een paar mooie ereplaatsen bij elkaar, maar winnen zat er nog niet in.



Verder is het in de sprints ook uitkijken of Chloe Dygert (Canyon-SRAM) zich moeit. Zij reed dit jaar nog niet veel, maar werd wel 6e in de Classic Brugge-De Panne en spurtte vorig jaar in de Giro naar enkele dichte ereplaatsen.



Ook in de gaten te houden om naar een top 10 te sprinten: Thalita de Jong (Lotto-Dstny Ladies) en Daria Pikoelik (Human Powered Health).