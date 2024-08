Lotto Dstny Ladies won het winnende lot met een ticket voor de Tour de France Femmes, maar "we komen niet als pelotonvulling"

"Thalita heeft een goeie tijdrit, zoals we zagen in de Baloise Ladies Tour. Ze heeft ook bewezen goed te kunnen klimmen en ze is ook niet traag aan de meet." Maar Lotto Dstny Ladies heeft ook nog andere ijzers in het vuur.

"Ik dacht dat we als continentaal team naast een ticket zouden grijpen", zei Thalita de Jong, toen Lotto eind april alsnog een toegangsticket voor de grootste rittenkoers te pakken had. Dat voelt dan toch een beetje als de lotto winnen.

Aan de vooravond van de Tour de France Femmes zullen de zenuwen bij heel wat rensters gespannen staan. En bij Lotto Dstny Ladies komt daar een extra schepje zenuwen bij, want het Belgische team staat voor zijn debuut in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen.

"We kunnen meedoen in elke rit. De eerste ritten zijn op het lijf van Anna van Wersch geschreven. Audrey De Keersmaeker en Fauve Bastiaenssen kunnen meegaan in ontsnappingen en Maureen Arens is een goeie klimster."



"Onze Finse renster Wilma Aintila kan zich dan weer mengen in de strijd om de jongerentrui. We hebben een sterke kopvrouw en de anderen zullen voornamelijk in dienst van haar rijden. Maar we willen geen pelotonvulling zijn, we gaan naar de Tour om ons te tonen."



Met 3 Nederlandse en evenveel Belgische rensters zullen de eerste dagen van de Tour de France Femmes als een thuisrace aanvoelen. De goesting is alvast groot bij de 7 dames van de Lotto-ploeg, benieuwd of de juiste ballen uit de trommel rollen.