Met kampioene van Mauritius als kopvrouw en Belgische "ruwe diamant": AG Insurance-Soudal wil scoren in klassiekers

wo 26 februari 2025 13:08

In de aanloop naar het openingsweekend leggen we ons vergrootglas op de beste vrouwenteams. Wie zijn de kopvrouwen? In welke koersen willen ze scoren? En welk talent moeten we in het oog houden? Voor AG Insurance-Soudal heeft ploegleidster Jolien D'hoore een pasklaar antwoord op al die vragen.

1. Wie zijn de kopvrouwen in de klassiekers?

"Kim Le Court, Justine Ghekiere, Ashleigh Moolman, Gladys Verhulst en Alexandra Manly zijn onze vooruitgeschoven pionnen in de klassiekers." "Bij Le Court (een renster uit Mauritius) is de ambitie altijd om de koers te winnen. Vorig jaar was pas haar eerste volledige seizoen op de weg. Ze reed meteen een reeks mooie resultaten bij mekaar." "We hebben toen wel een beetje de fout gemaakt door haar bijna overal op te stellen, waardoor ze niet kon pieken", geeft Jolien D'hoore toe. "Nu hebben we er 7 klassiekers uitgekozen." "Door haar achtergrond als mountainbiker ben ik heel benieuwd hoe ze het zal doen in de Strade Bianche. Daarna zullen we ons met haar toespitsen op de Ronde en Parijs-Roubaix."

Kimberley Le Court is de kampioene van Mauritius.

"Met Justine Ghekiere mikten we in het verleden altijd op de Ardennen-klassiekers, omdat ze goed omhoog rijdt. Maar dit jaar willen we ook zien wat ze kan in de Vlaamse koersen." "De klimklassiekers staan voorlopig niet op haar programma, omdat ze dan op stage is voor de Vuelta. Die begint namelijk al een week na Luik-Bastenaken-Luik." "Ashleigh Moolman zal focussen op de klimklassiekers en start ook in de Italiaanse koersen en de Ronde. Ze is (al) 39, maar merkt nog altijd dat er iets in de tank zit. Dat er ook altijd maar nieuwe wedstrijden bijkomen, is een extra reden om te blijven koersen." "Met Gladys Verhulst hebben we een klassiek renster pur sang binnengehaald. Na een lastige wedstrijd heeft ze een snelle sprint, maar noem haar geen topsprintster." "Alexandra Manly, een andere nieuwkomer, is de beste lead-out die ik zelf als renster ooit heb gehad. Ze is gemaakt voor heuvelachtige sprints, leest de koers goed en kan een goede teamplayer zijn voor Le Court."

Justine Ghekiere gaat haar kans wagen in de Vlaamse klassiekers.

2. Welk talent moeten we in de gaten houden?

"Lore De Schepper is een ruwe diamant waar we voorzichtig mee willen omspringen. We zullen haar dus nog niet in alle topkoersen opstellen." "Dit jaar zal ze een mix rijden van WorldTour-koersen (de Strade, Waalse Pijl en Luik) en kleineren wedstrijden waarin ze haar eigen koers mag rijden en mag meedoen voor de overwinning." "Waar De Schepper op langere termijn kan geraken? We willen haar niet te veel druk op de schouders leggen. Ze kan heel goed omhoog rijden. Of dat veeleer in de Ardennen is of in de Tour, dat moeten we nog uitzoeken."

Lore De Schepper is 19 jaar jong.

3. Welke renster zal de grootste stap zetten?

"Ik hoop dat iedereen stappen kan zetten. Want onze groep bestaat vooral uit jongeren en rensters met weinig ervaring (zoals Le Court)." "Als ik dan toch een naam moet noemen, is het die van (de Nederlandse) Nicole Steigenga. 2 jaar geleden kwam ze ten val in Le Samyn waardoor ze 2 seizoenen lang niet kon koersen door een hersenschudding." "Steigenga is een renster voor de klassiekers. Ze zal eraan beginnen in (uitgerekend) Le Samyn. Ze wil daar per se starten, omdat ze daar nog een rekening heeft openstaan. Ik ben benieuwd welke stappen ze nog kan zetten."

Nicole Steigenga lag 2 jaar in de lappenmand door een val in Le Samyn.

4. Wat zijn de ambities in de grote rondes?

"Na bergtruien in de Giro en de Tour wil Justine Ghekiere ook de bergtrui in de Vuelta veroveren." "Onze tactieken moeten we nog uittekenen, maar we hopen in elke grote ronde mee te spelen in het eindklassement." "We rekenen daarvoor op rensters zoals Moolman en nieuwkomer Urska Zigart (de partner van Pogacar). Sarah Gigante kan dat ook aan. Maar zij onderging een liesslagaderoperatie, waardoor we haar heel voorzichtig willen brengen."