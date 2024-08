Parcours Tour de France Femmes in detail: klimmen onder water, Amstel-Luik-etappe en finish op Alpe d'Huez

Daags na de slotdag van de Olympische Spelen beginnen de vrouwen aan hun Tour de France. Het parcours is aantrekkelijk met een Grand Départ in Rotterdam, waaiergevaar, een mix van de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken en een slotrit naar de legendarische Alpe d'Huez.

Opvallend: er is bijna geen reliëf in de etappe, maar toch zal er in Den Haag een eerste bolletjestrui worden uitgereikt. Het bergpunt van de dag ligt te rapen op "een berg die onder water loopt" , meer bepaald op de top van de Maasdeltatunnel. Het laagste punt van de tunnel ligt 26,5 meter onder zeeniveau, de top ligt 20 meter boven zeeniveau. De laagste col ooit uit de Tour-geschiedenis.

Voor het eerst in zijn jonge geschiedenis krijgt de Tour de France Femmes een buitenlandse Grand Départ. Rotterdam is de uitverkorene.

In de finale passeert het vrouwenpeloton De Kuip, het stadion van Feyenoord. Veel tijd zullen de rensters niet hebben om een glimp op te vangen van de voetbalarena, want enkele kilometers verderop zal gesprint worden voor de bloemen op de Boompjes, een brede laan met wolkenkrabbers.

2 etappes op dezelfde dag, in de Tour voor mannen was dat tot en met 1990 bijna vaste prik. Die traditie wil de Tour de France Femmes nieuw leven inblazen.

Geen boude voorspelling, want de eerste drie kilometer voert over kaarsrechte wegen. Spek voor de bek van de tempobeulen die de grote molen kunnen ronddraaien.

Een portie poeder in de benen komt ook van pas in de punchy slotkilometer , die tussen de 3% en 6% oploopt.

Het zullen dan wel vrijbuiters moeten zijn met een koppel degelijke klauterbenen, want in totaal moet meer dan 2.000 hoogtemeters overwonnen worden.

De kans is groot dat de Franse chouchou en ex-renner Thibaut Pinot een kijkje komt nemen, want de rensters passeren zijn hometown Mélisey en zijn geboorteplek Lure.

Voordat we het krankzinnige slotweekend induiken, wacht een verraderlijke etappe in het Juragebergte .

Wie aan Le Grand-Bornand denkt, ziet meteen weer de beelden van het epische gevecht tussen Van Vleuten en Van der Breggen voorbijflitsen.

6 jaar geleden leek Van der Breggen in La Course, de voorloper van de Tour de France Femmes, op weg naar winst in Le Grand-Bornand. Maar de Nederlandse kraakte en werd in de laatste 25 meter nog opgerold door Van Vleuten.

Toen lag de streep geverfd na een afdaling. Dit jaar moeten de rensters hun bergschoenen aantrekken om Le Grand-Bornand te bereiken.

Meteen na de start in Champagnole loopt de weg omhoog. Na 4 stevige hapjes wacht de slotklim: de Montée du Chinaillon (7 km aan 5%).

Een beklijvend gevecht bergop tussen de klassementstenoren?

Startuur: 10.30 uur

Aankomstuur: 15.27 uur