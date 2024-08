Geen dubbel Giro-Tour: Elisa Longo Borghini moet passen voor Tour de France Femmes na val op training

De Tour de France Femmes is nog voor de start een van haar uithangborden kwijt. Elisa Longo Borghini moet verstek laten gaan voor de Franse rittenkoers na een val op training. De Franse rittenkoers begint maandag in Rotterdam.

Zoek straks niet naar Elisa Longo Borghini in de Tour de France Femmes. De Italiaanse kampioene moet verstek laten gaan voor de Tour voor vrouwen na een valpartij op training.

Op sociale media deed ze haar relaas. "Ik heb geen breuken, maar ben flink geschaafd en kan niet fietsen. Ik ben erg ontgoocheld dat ik niet zij-aan-zij met mijn ploegmaats zal kunnen strijden."

Zo verliest de Tour de France Femmes meteen een van de topfavorieten voor de eindzege. Elisa Longo Borghini won eerder dit seizoen de Giro Donne, de Ronde van Italië voor vrouwen, voor Lotte Kopecky.

De Tour de France voor vrouwen vertrekt maandag in Rotterdam. Topfavoriete en titelverdedigster Demi Vollering start dus in eigen land. Onderweg naar Frankrijk houdt de Tour de France Femmes ook even halt in België.