Tot 7 spelers zwaaien af, maar geen reden tot paniek bij Red Lions: "We zijn al lang met de toekomst bezig"

De verrassende uitschakeling van de Red Lions zindert nog na. Is dit het einde van een tijdperk of zit er nog steeds muziek in de Belgische hockeyploeg? Adam Commens, high performance director bij de Red Lions, gelooft alvast in het laatste. "Ik heb er vertrouwen in dat er genoeg jong talent aan zit te komen."

Een uitschakeling in de kwartfinales, dat stond niet in het scenario van de Red Lions. De teleurstelling is dan ook enorm, ook bij de omkadering. "We hebben nog niet veel tijd gehad om de uitschakeling te verwerken", zegt Adams Commens. "We zullen een gedetailleerde analyse moeten maken van onze voorbereiding om te achterhalen wat er fout gelopen is." "Uiteraard is dit een grote ontgoocheling. We zijn uitstekend aan het toernooi begonnen, maar zondag hebben we een ondermaatse prestatie geleverd."

"In Tokio was het hetzelfde verhaal, daar stonden we ook 1-0 achter tegen Spanje. Hendrickx scoorde toen gelukkig op enkele strafcorners, zondag slaagde hij daar niet in."

De Red Lions hypothekeerden hun kansen tegen Spanje door een slappe start, dat zag Commens ook. "Ik vind dat een team altijd met veel intensiteit aan de wedstrijd moet beginnen en dat hebben we zondag niet voor elkaar gekregen. Dat heeft uiteindelijk een nederlaag opgeleverd."

"McLeod heeft zijn krabbel nog niet gezet"

Parijs 2024 was het laatste kunstje van bondscoach Michel van den Heuvel, hij trekt naar de Nederlandse hockeyclub Bloemendaal. Zal assistent Shane McLeod, die de Red Lions in Tokio naar goud loodste, hem opvolgen?



"We hebben al diepgaande gesprekken gevoerd met Shane, maar hij heeft zijn krabbel nog niet gezet." "We hebben een team van coaches samengesteld en daar zijn we heel tevreden over. In de komende twee weken zullen we met een officiële aankondiging komen." Ook de spelerskern van de Red Lions zal een aantal wijzigingen ondergaan. Commens vermoedt dat 6 à 7 spelers zullen stoppen als international. "Loïck Luypaert, Florent Van Aubel, Cédric Charlier ... Felix Denayer heeft ook aangegeven dat hij zou stoppen, al is dat nog niet officieel." "Met John-John Dohmen moeten we nog eens praten, hij heeft laten weten dat hij beschikbaar blijft. Ook met Vincent Vanasch zullen we nog praten. We moeten iedereen nu wat tijd gunnen."

"We kunnen een podiumkandidaat blijven"

Commens ziet geen graten in het vertrek van enkele anciens. De jeugdige vervanging staat klaar. "We hebben een opleidingsteam, dat uitstekend gepresteerd heeft. Ik heb er vertrouwen in dat er genoeg jong talent aan zit te komen, zodat we volgend jaar competitief kunnen zijn op het EK." "Ik ben erg enthousiast over wat ik al gezien heb van de jonge spelers die erbij zullen komen. In de Pro League in Argentinië hebben ze uitzonderlijk gepresteerd. Ik kijk er echt naar uit." Ambities bijstellen is dan ook niet aan de orde. "Ons doel is om op elk groot toernooi bij de medaillewinnaars te eindigen. Sinds 2015 hebben we altijd op het podium gestaan, daarom zijn we nu ook zo ontgoocheld. We geloven erin dat we een podiumkandidaat kunnen blijven."

We zijn absoluut voldoende gewapend voor niet alleen de Spelen van LA, maar ook die van Brisbane. Adam Commens