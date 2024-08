Na het mirakel van Rijsel ook magie in Marseille? "Niets is onmogelijk voor Emma Plasschaert in medaillerace"

di 6 augustus 2024 06:12

De zeilcompetitie in Marseille is op deze Spelen geen schot in de roos. Ook gisteren werden er races geschrapt door te weinig wind, onder meer de laatste reeks in de ILCA-6 klasse van Emma Plasschaert. Vandaag in de medaillerace liggen het goud en zilver buiten bereik, de strijd voor brons ligt wel nog helemaal open. Sporza Daily blikt met ex-zeiler Wannes Van Laer en teamleader Evi Van Acker terug op de afgelasting en kijkt vooruit naar de medaillerace, met of zonder wind?

Een zeilcompetitie op de Olympische Spelen zonder wind. Kon dit, zoals de vuile Seine bij de triatlon, vermeden worden? "Geen of weinig wind, dat kan overal ter wereld gebeuren", is Wannes Van Laer, ex-zeiler en coach bij Wind & Watersport Vlaanderen, meteen duidelijk. "We zijn vaak in Marseille komen trainen. En de wind is hier vaak vrij goed. Ze hebben hier ook de bekende mistral (krachtige noordelijke wind, red.). De meeste deelnemers waren voorbereid op enkele dagen mistral, maar die leek verlegen deze week." De organisatie kan dus, terecht, uit de wind worden gezet. Maar de beslissing om de belangrijke slotrace te schrappen, lag wel in hun handen.

Jammer genoeg bleef de wind zakken en was er dus geen kans om nog een reeks te starten. Wannes Van Laer

"Om een eerlijke race te hebben, wil de organisatie dat er gemiddeld altijd meer dan 5 knopen wind is", verduidelijkt Van Laer. "Dus als blijkt dat de wind regelmatig onder de 5 knopen blaast, dan mogen ze die race afbreken." "Gisteren ging de wind regelmatig onder die 5 knopen en was de wind ook heel instabiel in richting. Jammer genoeg bleef de wind zakken en was er dus geen kans om nog een reeks te starten." "Ze dachten dat er op bepaalde plaatsen wel veel wind was en op sommige plaatsen minder. Dan vonden ze het niet eerlijk en braken ze de wedstrijd af", verklaart Van Laer de beslissing van de organisatie voor de baai van Marseille. Dan maar naar plan B en de race verplaatsen. Makkelijk toch? "Op andere edities van de Spelen hadden ze nog een reservedag ingepland, maar dat is nu niet het geval. Enkel voor de medaillerace van deze middag is er wel een reservedag ingepland." Niet zo simpel, dus.

Wannes Van Laer in actie.

Minimale kans

De (harde) realiteit is dat Emma Plasschaert met een 6e plaats nog heel wat werk voor de boeg heeft in de medaillerace. "De kansen voor Emma zijn niet heel groot, laten we eerlijk zijn", is Van Laer realistisch. "Ze moet sowieso in de top 4 eindigen om kans te maken en dan moeten de anderen na haar eindigen." Op het eerste gezicht haalbaar, maar met een concreet voorbeeld maakt Van Laer het meteen minder aannemelijk. "Als Emma 4e eindigt, moet de Noorse laatste eindigen, de Zwitserse 8e en de Kroatische 6e." "Maar als ze 3e, 2e of 1e wordt, dan zijn haar kansen groter", houdt Van Laer even later de hoop toch levend.

Het mirakel van Rijsel, we kunnen net zo goed een mirakel van Marseille krijgen. Evi Van Acker

programma Emma Plasschaert (Paris 2024) donderdag 1 augustus ILCA 6 25e vrijdag 2 augustus ILCA 6 12e zaterdag 3 augustus ILCA 6 9e zondag 4 augustus ILCA 6 5e maandag 5 augustus ILCA 6 6e dinsdag 6 augustus medal race ILCA 6 12.00 uur

Mirakel van Marseille

Als teamleader van de olympische zeilers is Evi Van Acker op de hoogte van het reilen en zeilen in het Belgische team. De bronzen medaille van Londen acht ze voor haar poulain Emma Plasschaert niet onmogelijk. “12 punten achterstand is een redelijke afstand, maar niets is onmogelijk”, steekt Van Acker van wal. “Het mirakel van Rijsel, we kunnen net zo goed een mirakel van Marseille krijgen.”

Ze moet alles op alles zetten en kijken waar ze zal stranden. Evi Van Acker