800 meter-loper Eliott Crestan brandt van olympische ambitie: "Het grote doel is top 8"

di 6 augustus 2024 15:10

De 25-jarige atleet Eliott Crestan maakt zich al op voor zijn tweede Olympische Spelen. Andermaal is hij erbij op de 800 meter. Kort voor de Spelen tankte hij vertrouwen door het Belgisch record van Ivo Van Damme te verbeteren. "Dat was een carrièredoel, het deed zeker deugd", zegt Crestan in aanloop naar de reeksen op woensdag.

Voor Crestan is deze deelname in Parijs geen olympisch debuut, maar hij geniet er wel volop van. "Dit is wat iedereen wil. Het is leuk om hier te zijn, nu ga ik voor het maximum." De vorm lijkt er te zijn bij Crestan. De Belg liep begin juli tijdens de Diamond League-meeting in Parijs naar 1'42"43, zijn snelste tijd ooit. Het was meteen ook de verbetering van het Belgisch record van Ivo Van Damme, dat al bijna een halve eeuw op de tabellen stond. "Dat gaf me echt vertrouwen. Het was een carrièredoel om dat record te verbeteren. Het deed zeker deugd. Nu doen we door, om nog te verbeteren."

Hier zal het meer om strategie draaien dan om snelheid. Eliott Crestan