Eliott Crestan liep Belgisch record van legendarische Ivo Van Damme van de tabellen: "Zat er wat aan te komen"

Het heeft 48 jaar geduurd, maar de betreurde Ivo Van Damme is niet langer Belgisch recordhouder op de 800 meter. Zijn toptijd uit 1976 werd zondag in Parijs van de tabellen gelopen door Eliott Crestan. "Het zat er een beetje aan te komen", zegt atletiekkenner Wilfried Meert.

Bijna 50 jaar heeft de toptijd van Ivo Van Damme (1'43"86) dus standgehouden. "Het werd wel stilaan tijd dat het record verbeterd werd", glimlacht Wilfried Meert, de voormalige organisator van de Diamond League-meeting in Brussel die vernoemd werd naar de betreurde Van Damme, die enkele maanden later verongelukte.

"De toppers van toen, zoals Sebastien Coe of Steve Ovett, zeiden destijds allemaal dat Van Damme voor wereldrecords zou gaan zorgen op de 800 meter en de 1.500 meter. Ivo was een superkampioen. Maar iedereen weet hoe het afgelopen is. Het is er helaas nooit van gekomen."

En zo bleef Van Dammes tijd tot gisteren het Belgisch record op de 800 meter. Een kenner als Meert is niet verrast door de prestatie van Crestan. "Het zat er een beetje aan te komen. Een dag of 10 geleden was hij in Madrid al dicht in de buurt", merkt Meert op.