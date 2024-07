Eliott Crestan verpulvert Belgisch record van Ivo van Damme op de 800 meter: "Nooit in mijn leven verwacht"

Het regende toptijden op de 800 meter in Parijs. De 3 beste lopers zetten de 3 beste jaartijden neer. De Algerijn Djamel Sedjati won de race in 1'41"56. In zijn zog eindigde Eliott Crestan in 1'42"43 als 6e. Daarmee zette de 25-jarige Crestan een nieuw Belgisch record neer. Dat record stond al 48 jaar op naam van Ivo van Damme. "Ik ben héél blij", zei Crestan na afloop. "Het was de perfecte wedstrijd met goede tempomakers, sterke concurrentie, mooi weer en de wavelights die het tempo aangaven langs de kant van de piste." "Ik wist wel dat ik mijn persoonlijke record in de benen had, maar had nooit gedacht om 1'42" te lopen. Dat is een chrono die ik nooit in mijn leven verwacht had om te lopen." "En dat ik daarmee Ivo van Damme uit de boeken loop, maakt het nog specialer. Hij is een legende."

Verder in Parijs won Jente Hauttekeete de driekamp. Hij zette met 14,78 meter een PR neer in het kogelstoten. Ook het verspringen ging goed met een sprong van 7,32 meter. In de afsluitende 110 meter horden dook hij voor het eerst onder de 14 seconden (13"99).



In die 110 meter horden viel de Franse wereldrecordhouder Kevin Mayer geblesseerd uit. Dat is voor Hauttekeete niet onbelangrijk, want hij is eerste reserve voor de olympische tienkamp.



"Ik ben heel blij met mijn resultaten hier in Parijs", zei Hauttekeete. "Kevin Mayer wens ik absoluut geen zware blessure toe, maar het is wel wat het is. Een blessure van een andere atleet is mijn enige hoop om de Spelen nog te halen."



"Ik heb het een paar dagen moeilijk gehad toen begin deze week duidelijk werd dat ik de vereiste top 24 niet zou halen op de olympische ranking, maar mijn coach heeft gezegd dat we gaan trainen alsof ik gekwalificeerd ben tot 3 augustus."



"Dat is de laatste dag waarop geblesseerde atleten zich kunnen uitschrijven."