Sportklimmer Hannes Van Duysen is klaar voor eerste Spelen: "Tijdens halve finales moeten we in isolatie"

Als eerste Belgische sportklimmer zal Hannes Van Duysen maandag zijn debuut maken op het grootste toneel. Van Duysen zal deelnemen aan de twee klimdisciplines boulder en lead op de Spelen en wil "een goede wedstrijd" klimmen. Opvallend: Van Duysen en zijn collega's moeten in isolatie.

Sportklimmen staat in Parijs voor de tweede keer op het programma van de Olympische Spelen en er is al een Belg bij. Hannes Van Duysen is nog maar 19 jaar en beleeft op jonge leeftijd zijn olympische droom in het sportklimmen. "Die droom is begonnen toen ze in 2016 aankondigden dat sportklimmen een olympische sport zou worden. Vanaf dan was het een doel om hier te staan." Een jongeman die goed weet wat hij wil en zichzelf geen onnodige druk oplegt. "Ik ben al heel tevreden dat ik hier ben. De kwalificatie is het eerste grote doel dat ik behaald heb. Ik wil gewoon een goede wedstrijd klimmen en achteraf het gevoel hebben dat ik moeilijk beter kon doen. Dan maak ik misschien wel kans op de finale." En niet zonder ambitie: "Over 4 jaar in Los Angeles zou ik sterker moeten zijn en hoop ik een kans te maken op een medaille."

Boulder en lead

Maandag trapt Van Duysen zijn toernooi af in de boulder om twee dagen later de lead aan te vatten. De wat? "Met het boulderen gaan we 4 trajecten of boulders beklimmen. Voor iedere boulder krijgen we 5 minuten. De bedoeling is natuurlijk om tot boven te geraken. Na die 5 minuten krijgen we een score op 100." "Bij lead is het anders, want daar moeten we volgens één bepaalde route klimmen. Deze discipline is ook veel langer dan boulder en je hebt er meer uithouding voor nodig. Bij boulder draait het echt om techniek en coördinatie, minder om uithouding", legt Van Duysen uit. Een kwestie van op voorhand goed te verkennen?

Tijdens de halve finales worden we 's ochtends in isolatie gezet en moeten we onze gsm afgeven. Hannes Van Duysen

Isolatie

"Verkennen? Nee we kennen de parcoursen niet. Tijdens de halve finales worden we 's ochtends in isolatie gezet en moeten we onze gsm afgeven." "We krijgen 5 minuten om een boulder volledig te bestuderen en pogingen te ondernemen. Daarna moeten we wachten uit het zicht, want we mogen de andere atleten niet zien klimmen." Een heel aantal regels om de strijd zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. "En bij lead is het nog anders", vult Van Duysen aan. "We gaan ook in isolatie en krijgen 6 minuten om de route te bestuderen en te bepalen. Daarna krijgen we maar één poging. Een verschil met boulderen waarin je meerdere keren mag proberen binnen de tijd." Een hele boterham, maar niet voor Van Huysen die staat te popelen om te beginnen aan zijn toernooi. "Ik wil aan België tonen wat voor een mooie sport het is."